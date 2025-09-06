PPI Hannover Sukses Gelar Festival Porsera 2025, Pamerkan Seni dan Kuliner

jpnn.com, HANNOVER - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Hannover (PPI Hannover) dengan bangga mengumumkan kesuksesan penyelenggaraan Sports, Arts, andCulinary Festival “Porsera 2025” yang berlangsung meriah di Zentrum für Hochschulsport, Hannover, Jerman, pada 30–31 Agustus 2025.

“Tahun ini, selain mini soccer sebagai ciri khas, kami memperkenalkan cabang atletik estafet dan long run sejalan dengan tren lari di Jerman. Tujuan utama kami adalah menyalurkan bakat diaspora Indonesia. Kami juga tidak lupa menyuarakan solidaritas atas tragedi 28 Agustus di Indonesia,” ucap Ibadurrahman Syabani Maulana, Ketua PPI Hannover 2024/2025.

Porsera 2025 menjadi ajang prestisius yang berhasil mempertemukan ribuan pelajar Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Korea dari berbagai wilayah di Jerman.

Para peserta ambil bagian dalam berbagai cabang olahraga dengan penuh antusias, mulai dari atletik, badminton, basket, voli, hingga mini soccer.

“Kami dengan bangga menyelenggarakan PORSERA 2025 dengan seruan ‘Unleash the Athlete in You’. Harapan kami, PORSERA 2025 dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan aktif bagi masyarakat, khususnya diaspora Indonesia di Jerman," ujar Arya Bahri Saman selaku Ketua Pelaksana Porsera 2025.

Menurutnya, melalui pentas seni dan bazar kuliner khas Indonesia, PPI juga ingin memperkenalkan kekayaan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

"Terutama di Hannover. Kami berharap upaya ini tidak hanya menjadi perayaan olahraga dan seni, tetapi juga wujud nyata dari diplomasi budaya Indonesia di kancah global,” sambungnya.

Tak hanya menghadirkan atmosfer kompetitif yang intens dan penuh energi, acara ini juga menjadi panggung perayaan budaya Indonesia melalui bazar kuliner yang menawarkan 30 hidangan autentik khas Nusantara.