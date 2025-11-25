Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

PPJI Perkuat Daya Saing Pengusaha Jasa Boga di Indonesia

Selasa, 25 November 2025 – 15:27 WIB
Peluncuran Koperasi Boga Bina Indonesia Maju di Menara Mandiri, Jakarta. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) meluncurkan Koperasi Boga Bina Indonesia Maju di Menara Mandiri, Jakarta, Senin (24/11). Kehadiran Koperasi Boga Bina ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha di sektor jasa boga.

Ketua Umum PPJI, Minerva Taran menegaskan koperasi ini dihadirkan untuk mengurangi beban sekaligus meningkatkan daya saing pengusaha UMKM di sektor kuliner.

“Saya berharap Koperasi Boga Bina Indonesia Maju dapat mengurangi penderitaan pengusaha UMKM kuliner. Koperasi ini bisa mendukung aktivitas bisnis, mulai dari kebutuhan beras, minyak, hingga potensi menjadi wadah pembiayaan dan pelatihan,” kata Minerva.

Dia menyebutpelaku usaha yang bergerak dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memanfaatkan layanan koperasi. Menurutnya, pelaku usaha jasa boga harus mampu menjaga kualitas, termasuk dalam penyediaan bahan baku terjangkau, tetapi tetap baik.

“Kami ini pengusaha jasa boga. Kami bisa kok buat roti Rp 2.000-Rp 2.500 tetapi kualitasnya tetap baik, seperti roti-roti terkenal,” tegasnya.

Minerva turut mendorong koperasi menjadi ruang kreativitas dan transaksi antar-anggota.

“Saya juga berharap dukungan perbankan agar bisa memberikan akses modal. Mari dukung dan manfaatkan koperasi ini untuk memajukan usaha kita bersama-sama,” ujarnya.

Di kesempatan sama, Ketua Koperasi Boga Bina Indonesia Maju, Susana Eliyanti menyampaikan meski baru berdiri sekitar dua bulan, koperasi ini telah mendapat sambutan positif dari berbagai vendor dan mitra usaha.

Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) meluncurkan Koperasi Boga Bina Indonesia Maju.

