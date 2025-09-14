Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

PPLI Dukung Garmin Run Indonesia 2025 demi Lingkungan Berkelanjutan

Minggu, 14 September 2025 – 17:04 WIB
PPLI Dukung Garmin Run Indonesia 2025 demi Lingkungan Berkelanjutan - JPNN.COM
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), perusahaan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 terintegrasi di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya pada keberlanjutan dengan menjadi pendukung Garmin Run Indonesia 2025 yang berlangsung di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Minggu (14/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), perusahaan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 terintegrasi di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya pada keberlanjutan dengan menjadi pendukung Garmin Run Indonesia 2025 yang berlangsung di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Minggu (14/9).

Ajang lari internasional tahunan ini mengusung tema Greener Garmin Run dengan slogan “From Zero to Hero”, yang mendorong para pelari untuk menantang diri sekaligus menginspirasi perubahan positif.

Tahun ini, acara berhasil menghadirkan ribuan pelari dari berbagai kota di Indonesia, bahkan beberapa tampak pelari berkewarganegaraan asing.

Baca Juga:

Sebagai bentuk kontribusi nyata, PPLI menghadirkan fasilitas pengelolaan limbah langsung di lokasi acara. PPLI menyiapkan dua unit RO box berkapasitas 16 m³ untuk menampung sampah domestik peserta.

Seluruh sampah yang terkumpul dalam kontainer ini nantinya akan diangkut ke fasilitas PPLI di Bogor dan diolah menggunakan metode ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun ekosistem sekitar.

Selain itu, PPLI juga menyediakan wheel bin 120 liter khusus untuk limbah B3, yang terdiri dari: satu wheel bin untuk baterai HP, satu untuk kaleng aerosol, dan satu untuk e-waste.

Baca Juga:

Pemisahan kategori ini memastikan limbah berbahaya tidak bercampur dengan sampah domestik dan dapat ditangani sesuai standar nasional maupun internasional di fasilitas PPLI.

Dalam pelaksanaan di lapangan, PPLI juga berkolaborasi dengan platform pengelolaan sampah digital Limbah.id.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, PPLI menghadirkan fasilitas pengelolaan limbah langsung di lokasi acara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPLI  Garmin Run Indonesia 2025  Lingkungan  PT Prasadha Pamunah Limbah Industri 
BERITA PPLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp