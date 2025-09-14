PPLI Dukung Garmin Run Indonesia 2025 demi Lingkungan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), perusahaan pengelolaan limbah B3 dan non-B3 terintegrasi di Indonesia, kembali menunjukkan komitmennya pada keberlanjutan dengan menjadi pendukung Garmin Run Indonesia 2025 yang berlangsung di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Kota Tangerang Selatan, Minggu (14/9).

Ajang lari internasional tahunan ini mengusung tema Greener Garmin Run dengan slogan “From Zero to Hero”, yang mendorong para pelari untuk menantang diri sekaligus menginspirasi perubahan positif.

Tahun ini, acara berhasil menghadirkan ribuan pelari dari berbagai kota di Indonesia, bahkan beberapa tampak pelari berkewarganegaraan asing.

Sebagai bentuk kontribusi nyata, PPLI menghadirkan fasilitas pengelolaan limbah langsung di lokasi acara. PPLI menyiapkan dua unit RO box berkapasitas 16 m³ untuk menampung sampah domestik peserta.

Seluruh sampah yang terkumpul dalam kontainer ini nantinya akan diangkut ke fasilitas PPLI di Bogor dan diolah menggunakan metode ramah lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun ekosistem sekitar.

Selain itu, PPLI juga menyediakan wheel bin 120 liter khusus untuk limbah B3, yang terdiri dari: satu wheel bin untuk baterai HP, satu untuk kaleng aerosol, dan satu untuk e-waste.

Pemisahan kategori ini memastikan limbah berbahaya tidak bercampur dengan sampah domestik dan dapat ditangani sesuai standar nasional maupun internasional di fasilitas PPLI.

Dalam pelaksanaan di lapangan, PPLI juga berkolaborasi dengan platform pengelolaan sampah digital Limbah.id.