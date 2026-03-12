Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

PPLI & LAZNAS Al-Azhar Kritik Penggunaan Detergen dengan Busa Melimpah

Kamis, 12 Maret 2026 – 22:57 WIB
PPLI & LAZNAS Al-Azhar Kritik Penggunaan Detergen dengan Busa Melimpah - JPNN.COM
"Ngopling" (Ngobrol Peduli Lingkungan) bersama Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan di Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/3). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Laboratorium Manager PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), Muhamad Yusuf Firdaus, menyoroti kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan detergen dengan busa melimpah.

Menurut Yusuf, tumpukan busa di aliran sungai dapat menghalangi sinar matahari dan oksigen masuk ke dalam air.

Hal itu dia katakan dalam acara "Ngopling" (Ngobrol Peduli Lingkungan) bersama Aliansi Jurnalis Peduli Lingkungan di Tebet, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/3).

Baca Juga:

"Untuk mencuci kadang ibu-ibu suka detergen yang busanya melimpah. Padahal busa ini jadi masalah, kalau menumpuk terus ujung-ujungnya sinar matahari tidak bisa masuk ke sungai,” ucap Yusuf.

“Oksigen tidak dapat masuk, biota air di sungai terganggu dan lama-lama dia mati lalu terjadi pendangkalan," lanjutnya.

Dia juga menyentil perilaku sebagian masyarakat yang masih boros dalam penggunaan air bersih termasuk saat berwudu.

Baca Juga:

"Wudhu juga jadi persoalan. Kadang saat wudhu krannya dibuka maksimal. Padahal ini wudhu, bukan mandi,” tutur Yusuf.

Untuk itu, Yusuf berharap semangat menjaga kelestarian lingkungan, termasuk penghematan air, disisipkan dalam forum umat seperti pengajian.

Menurut Yusuf, tumpukan busa di aliran sungai dapat menghalangi sinar matahari dan oksigen masuk ke dalam air.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPLI  laznas al-azhar  detergen  Pencemaran Air  busa detergen  Al Azhar 
BERITA PPLI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp