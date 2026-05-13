PPLI Pamerkan Teknologi Pengelolaan Limbah Terpadu di The 2nd Indonesia-Japan Environment Week

jpnn.com - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) menegaskan menjadi garda terdepan untuk pelestarian lingkungan melalui fasilitas pengelolaan limbah terpadu (Comprehensive Waste Management Facility).

PPLI hadir dalam ajang The 2nd Indonesia-Japan Environment Week yang digelar di Jakarta, pada Senin (11/5).

Dalam kegiatan itu, PPLI menampilkan berbagai teknologi pengelolaan limbah berstandar global yang telah diadaptasi untuk mendukung kebutuhan industri di Indonesia.

Direktur Operasional PPLI Tetsuya Yumoto menjelaskan bahwa kekuatan utama perusahaan terletak pada kemampuannya menyediakan layanan pengelolaan limbah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

PPLI menjadi salah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yang memiliki izin, infrastruktur, dan kapabilitas teknis untuk menangani seluruh tahapan pengelolaan limbah B3.

“Kami menyediakan layanan one-stop service bagi pelanggan, mulai dari pengemasan limbah, pengangkutan menggunakan armada berizin, proses pengolahan secara kimia dan fisika, hingga pembuangan akhir di fasilitas landfill berstandar internasional,” ujar Yumoto.

Dengan mengadopsi pengalaman dan teknologi DOWA Group yang berkembang lebih dari satu abad di Jepang, PPLI aktif mendorong konsep ekonomi sirkular melalui berbagai inisiatif resource recovery.

Yumoto menyoroti kemampuan teknologi PPLI dalam mengekstraksi material bernilai dari limbah industri untuk dimanfaatkan kembali.