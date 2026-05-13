Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi

PPLI Pamerkan Teknologi Pengelolaan Limbah Terpadu di The 2nd Indonesia-Japan Environment Week

Rabu, 13 Mei 2026 – 08:01 WIB
PPLI Pamerkan Teknologi Pengelolaan Limbah Terpadu di The 2nd Indonesia-Japan Environment Week - JPNN.COM
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) hadir dalam ajang The 2nd Indonesia-Japan Environment Week yang digelar di Jakarta, pada Senin (11/5). Foto: dokumentasi PPLI

jpnn.com - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) menegaskan menjadi garda terdepan untuk pelestarian lingkungan melalui fasilitas pengelolaan limbah terpadu (Comprehensive Waste Management Facility).

PPLI hadir dalam ajang The 2nd Indonesia-Japan Environment Week yang digelar di Jakarta, pada Senin (11/5).

Dalam kegiatan itu, PPLI menampilkan berbagai teknologi pengelolaan limbah berstandar global yang telah diadaptasi untuk mendukung kebutuhan industri di Indonesia.

Baca Juga:

Direktur Operasional PPLI Tetsuya Yumoto menjelaskan bahwa kekuatan utama perusahaan terletak pada kemampuannya menyediakan layanan pengelolaan limbah secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

PPLI menjadi salah satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yang memiliki izin, infrastruktur, dan kapabilitas teknis untuk menangani seluruh tahapan pengelolaan limbah B3.

“Kami menyediakan layanan one-stop service bagi pelanggan, mulai dari pengemasan limbah, pengangkutan menggunakan armada berizin, proses pengolahan secara kimia dan fisika, hingga pembuangan akhir di fasilitas landfill berstandar internasional,” ujar Yumoto.

Baca Juga:

Dengan mengadopsi pengalaman dan teknologi DOWA Group yang berkembang lebih dari satu abad di Jepang, PPLI aktif mendorong konsep ekonomi sirkular melalui berbagai inisiatif resource recovery.

Yumoto menyoroti kemampuan teknologi PPLI dalam mengekstraksi material bernilai dari limbah industri untuk dimanfaatkan kembali.

PPLI menampilkan berbagai teknologi pengelolaan limbah berstandar global yang telah diadaptasi untuk mendukung kebutuhan industri di Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Limbah  pengelolaan limbah  PPLI  Jepang  industri 
BERITA LIMBAH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp