PPM Manajemen & Perkumpulan Strada Kolaborasi Memperkuat Transformasi Pendidikan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Yayasan PPM, Tjahjono Soerjodibroto terus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan melalui program pengembangan manajemen dan kepemimpinan.

Langkah strategis itu dilakukan PPM Manajemen lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perkumpulan Strada di Gedung Perkumpulan Strada, Jakarta Pusat, Jumat (13/2).

Adapun penandatanganan kerja sama ini menandai komitmen kedua institusi dalam mendorong transformasi pendidikan berbasis penguatan kompetensi manajerial dan akademik.

“Kami melihat Perkumpulan Strada tengah bersiap melakukan sebuah akselerasi besar yang merupakan sebuah lompatan tinggi untuk menghadirkan standar pendidikan yang lebih relevan dan berdampak luas,” ujar Tjahjono dikutip, Rabu (18/2).

Dia pun menyampaikan apresiasi atas visi besar Perkumpulan Strada dalam melakukan akselerasi peningkatan mutu pendidikan.

Ke depan, kata Tjahjono, salah satu bentuk implementasi kerja sama itu yakni program Mini MM, yang penyelenggaraannya dipercayakan kepada PPM School of Management.

Selain itu, Perkumpulan Strada juga mendorong para pendidik dan tenaga kependidikannya untuk melanjutkan pendidikan formal pada jenjang Magister hingga Doktoral sebagai investasi intelektual jangka panjang.

“Kombinasi antara penguatan kompetensi praktis melalui Mini MM dan pendalaman akademik melalui pendidikan formal akan melahirkan barisan pemimpin pendidikan unggul dan memiliki visi strategis jangka panjang,” jelas dia.