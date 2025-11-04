PPM School Lahirkan Lulusan yang Siap Memimpin dan Berdampak bagi Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Sekolah Tinggi Manajemen PPM (STM PPM) atau biasa dikenal PPM School kembali menyelenggarakan Wisuda Tahun 2025 yang mengusung tema “Local Wisdom to Global Impact: Leading with Purpose and Proven Practice" di ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.

Ketua Umum Pengurus Yayasan PPM, Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A., menyampaikan keberhasilan akademik bukanlah hasil yang diraih secara instan, melainkan buah dari perjuangan panjang serta dukungan orang-orang terdekat.

“Perjalanan akademik yang telah dilalui bukanlah hal yang mudah. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang tak ternilai. Renungkanlah sejenak bahwa tanpa dukungan mereka, mungkin Anda tidak ikut di wisuda pada hari ini,” ujar Tjahjono kepada wisudawan dikutip, Selasa (4/11).

Periode 2025, terdapat 262 lulusan, dengan jumlah 164 lulusan program Pascasarjana, 74 lulusan program Sarjana Manajemen, dan 24 lulusan program Sarjana Akuntansi.

Adapun jumlah tersebut, sebanyak 71 wisudawan program pascasarjana dan 44 wisudawan program sarjana berhasil meraih predikat Dengan Pujian (Cum Laude).

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Dr. Wendra, S.E., Ak., M.HRM., mengajak para lulusan untuk memaknai simbol wisuda sebagai lambang perjalanan pembelajaran yang kaya akan nilai kemanusiaan, keberagaman, dan karakter.

“Saat Anda mengenakan tanda dan simbol wisuda hari ini, ingatlah bahwa setiap benang jalinan membentuk dan melambangkan permadani unik dari pengalaman, bakat, serta perspektif yang telah Anda sulam bersama. Keberagaman ini adalah kekuatan Anda,” tuturnya.

Dr. Wendra juga mengajak lulusan PPM School untuk menjelajah dunia di luar tembok sekolah dan membawa pelajaran yang didapat.