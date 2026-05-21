Pendidikan

PPM School of Management Kembali Raih Akreditasi Internasional ABEST21 di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - PPM School of Management kembali meraih akreditasi internasional dari ABEST21 International untuk Program Studi Magister Manajemen. 

Adapun sertifikat akreditasi diserahkan langsung oleh President ABEST21 Profesor Emeritus Fumio Itoh kepada Ketua PPM School, Dr. Wendra, dalam granting ceremony yang berlangsung di Kyoto International Conference Center, Selasa (19/5).

Pencapaian ini menjadi ketiga kalinya bagi PPM School memperoleh akreditasi ABEST21 setelah sebelumnya diraih pada 2016 dan 2021. 

Ketua PPM School, Dr. Wendra dalam sambutannya menyampaikan capaian tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga standar internasional pendidikan bisnis dengan tetap mengedepankan nilai dan konteks lokal Indonesia. 

“Keberhasilan mempertahankan akreditasi menunjukkan konsistensi kualitas PPM School berdasarkan indikator penilaian ABEST21,” ujar  Dr. Wendra.

Dr. Wendra menyebut indikator itu meliputi tata kelola dan pengendalian mutu internal, misi institusi, kurikulum, mahasiswa, dosen, serta infrastruktur pendidikan.

ABEST21 merupakan lembaga akreditasi internasional sekolah bisnis yang berbasis di Jepang dan menaungi berbagai institusi pendidikan tinggi di sejumlah negara. 

Beberapa institusi yang telah terakreditasi ABEST21 di antaranya Graduate School of Management Kyoto University, Graduate School of Business and Finance Waseda University, serta sejumlah sekolah bisnis di kawasan Asia, Rusia, hingga Amerika Serikat.

