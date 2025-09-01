PPP Bali Gelar Mukerwil dan Doakan Mardiono Kembali Terpilih Jadi Ketum

jpnn.com, DENPASAR - Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Bali mengadakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) di Denpasar pada Minggu (31/8).

Ketua DPW PPP Bali Syahirin menjelaskan bahwa agenda utama kali ini adalah menyiapkan langkah-langkah strategis agar muktamar dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses.

Selain itu, forum ini juga menegaskan dukungan terhadap program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait pemberantasan korupsi serta penguatan sektor ketahanan pangan.

“Selain mempersiapkan Muktamar, kami juga menegaskan komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan rakyat,” ujar Syahirin seusai kegiatan.

Acara Mukerwil turut dirangkaikan dengan doa bersama bagi kedamaian Indonesia. Hal ini, kata Syahirin, dilatarbelakangi oleh berbagai aksi demonstrasi yang belakangan muncul di Jakarta maupun sejumlah daerah lainnya.

“Kami sebagai partai politik merasa terpanggil untuk mendoakan bangsa agar tetap damai dan tenteram, sehingga situasi bisa kembali kondusif,” jelasnya.

Syahirin juga mengajak masyarakat tetap tenang dalam menghadapi dinamika politik dan tidak mudah terprovokasi. Dia menekankan pentingnya sikap positif karena Indonesia adalah negara hukum.

“Setiap tindakan anarki tentu memiliki konsekuensi hukum yang merugikan diri sendiri. Lebih baik energi kita diarahkan pada doa dan kegiatan positif,” tambahnya.