PPP Jakarta Dukung Mardiono Jadi Ketum Lagi

jpnn.com, JAKARTA - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta mendukung penuh Muhamad Mardiono untuk terus memimpin partai sebagai ketua umum.

Sikap politik tersebut disampaikan dalam Musyawarah Kerja Wilayah ke-3 yang digelar di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, Sabtu (23/8).

“Kalau kami Jakarta hari ini memandang, kami lah yang membutuhkan Pak Mardiono untuk kembali memimpin,” ungkap Ketua DPW PPP Jakarta Saiful Rahmat Dasuki.

Baca Juga: Mardiono Dinilai Layak Melanjutkan Kepemimpinan PPP

Saiful pun mengucapkan terima kasih atas kehadiran Muhamad Mardiono selaku Plt Ketua Umum PPP yang telah berkenan hadir pada Mukerwil ke-3 untuk memberikan semangat kepada para kader.

“Ini surprise sekali, terima kasih Pak Ketum, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ini juga merupakan janji Pak Ketum untuk datang ke Kepulauan Seribu. Hari ini dibayar tunai oleh Pak Ketum dan teman-teman dari DPP. Kami sangat bangga sekali hari ini,” tutur Saiful.

Menanggapi hal tersebut, Muhamad Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi. Namun, jika memang dikehendaki ia akan memenuhi panggilan tersebut.

“Dalam hal ini memimpin adalah amanah, saya tidak berambisi. Tapi kalau seorang pemimpin dikehendaki oleh orang yang mau dipimpin, tentu itu panggilan bagi seorang kader. Jadi kalau nanti seluruh Indonesia mayoritas masih memiliki keinginan, insyaallah saya memenuhi panggilan tersebut,” kata Mardiono. (dil/jpnn)