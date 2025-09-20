Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

PPP Kalimantan Selatan Solid Mendukung Agus Suparmanto

Sabtu, 20 September 2025 – 13:52 WIB
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Banjarmasin, Jumat (19/9/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, BANJARMASIN - DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Banjarmasin, Jumat (19/9).

Pada Rakorwil yang dihadiri oleh ketua dan sekretaris dari 13 DPC se-Kalimantan selatan ini mendeklarasikan dukungan kepada calon Ketua Umum PPP Agus Suparmanto.

"Kami mendeklarasikan dukungan kepada Pak Agus Suparmanto sebagai ketua umum di Muktamar X nanti," jelas Plt. Ketua DPW PPP Kalimantan Selatan Abdul Hadi.

Dikatakannya, pada momen terebut, pihaknya menyatakan kesiapan lahir dan batin untuk memenangkan Agus Suparmanto pada Muktamar X PPP.

"Kami menyatakan sanggup mengkonsolidasikan dan memimpin seluruh DPC di Bawah kami untuk Bersatu dan sepakat memilih H Agus Suparmanto," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Banjarbaru Napsiani Samandi mengatakan PPP saat ini perlu Ketua Umum yang visioner dan dapat merangkul semua pengurus daerah.

"Dan saya melihat Pak Agus Suparmanto dengan pengalaman dan track record beliau kemudian dengan bagaimana hubungan beliau, saya kira para ulama dan kiai akan memberikan support kepada beliau untuk memimpin PPP menyongsong pemilu 2029," pungkasnya.

Seperti diketahui, DPW PPP Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) jelang Muktamar X PPP.

