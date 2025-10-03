Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

PPP Minta Kader Bersatu Menyongsong Pemilu 2029

Jumat, 03 Oktober 2025 – 17:42 WIB
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PPP, Patrika Susana atau Anggie (kanan). Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan pentingnya menjaga persatuan internal usai Muktamar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025).

Dalam forum tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Mardiono resmi terpilih secara aklamasi setelah mendapat persetujuan dari 1.304 muktamirin pemilik hak suara.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PPP, Patrika Susana atau Anggie, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Mardiono.

Dia menegaskan, muktamar kali ini harus menjadi momentum untuk memperkuat barisan kader dan simpatisan.

“Dengan terpilihnya Pak Mardiono, kami mengajak seluruh kader dan simpatisan PPP untuk bersatu dan mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029,” ujar Anggie.

Anggie menekankan, persatuan dan konsolidasi internal menjadi kunci agar partai tetap solid.

Menurutnya, dengan kerja sama yang kuat, PPP dapat memaksimalkan potensi politiknya menghadapi kontestasi mendatang.

Meski demikian, jalannya muktamar tidak sepenuhnya mulus. Forum tersebut sempat diwarnai perbedaan pandangan hingga berpotensi memunculkan dualisme kepengurusan.

PPP menekankan pentingnya persatuan usai Muktamar Ancol dan ajak kader solid hadapi Pemilu 2029.

