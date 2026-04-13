Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PPP Sumut Bersatu, Muskerwil Jadi Awal Konsolidasi Menuju Kejayaan 2029

Senin, 13 April 2026 – 09:45 WIB
Muskerwil DPW PPP Sumatera Utara. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, MEDAN - Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara digelar untuk menegaskan komitmen kebersamaan dan konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat basis politik partai di provinsi ini.

Bendahara Umum DPP PPP Imam Fauzan yang membuka kegiatan menyatakan optimisme atas pelaksanaan muskerwil.

“Insyaallah musyawarah kerja wilayah hari ini sudah menjadi momentum bahwa tidak ada lagi perbedaan pandangan di Sumut,” ujar Fauzan, di Hotel Miyana Medan, Minggu (12/4).

Fauzan menekankan pentingnya menempatkan kembali kader-kader terbaik PPP ke posisi strategis, baik di DPR maupun DPRD, sebagai tanggung jawab bersama untuk memenangkan 2029.

"Menjadi kewajiban dan PR untuk teman-teman Sumatera Utara untuk mendudukkan kembali kader-kader terbaiknya sebanyak mungkin di DPRD di tahun 2029 nanti,” kata Fauzan.

"Kami harus mencari tokoh-tokoh sentral untuk memperkuat basis yang sudah ada. Dengan merangkul tokoh-tokoh baru yang masuk ke PPP dan menambah kekuatan yang sudah ada sebelumnya, saya yakin kami bisa kembali berjaya di Sumatera Utara," ujar Fauzan.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Sarmadan Nur Siregar menjabarkan langkah-langkah konsolidasi pasca muskerwil. Agenda berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah cabang (muscab) untuk membentuk kepengurusan baru hingga tingkat ranting, sehingga struktur partai dapat diparipurnakan dan kekuatan organisasi terukur kembali.

“Setelah muskerwil, langkah berikutnya adalah persiapan muscab untuk menentukan kepengurusan yang baru, sejalan dengan DPP, hingga ranting,” kata Sarmadan.

DPW PPP Sumatera Utara bersatu untuk mengonsolidasikan organisasi menjelang Pemilu 2029.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Pemilu 2029  Muhamad Mardiono  PPP Sumut 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp