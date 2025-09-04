Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PPP Tulang Bawang Pastikan Dukung Mardiono di Muktamar X

Kamis, 04 September 2025 – 03:01 WIB
PPP Tulang Bawang Pastikan Dukung Mardiono di Muktamar X - JPNN.COM
DPC PPP Tulang Bawang mendukung Muhamad Mardiono di Muktamar X. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Dukungan kepada Muhamad Mardiono maju menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin banyak dari berbagai daerah. Salah satunya dari PPP Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Tulang Bawang dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) telah mendeklarasikan dukungannya untuk Mardiono yang juga sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

“Kami DPC PPP Tulang Bawang dan seluruh PAC PPP memilih Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030,” kata Ketua DPC PPP Tulang Bawang Pardiyanto bersama dengan seluruh Ketua PAC, Rabu (3/9).

Baca Juga:

Pardiyanto berharap dan meyakini Mardiono dapat kembali membawa PPP untuk lolos ke parlemen setelah sempat gagal pada Pemilu 2024 lalu.

“Dengan soliditas yang terjaga di bawah kepemimpinan Pak Mardiono selama menjadi Plt Ketua Umum. Maka kami yakin di bawah kepemimpinannya kelak, maka PPP akan semakin diperhitungkan di pemilu mendatang,” kata dia.

Pada kesempatan ini, PPP Tulang Bawang juga mengaku akan menyumbangkan ide serta gagasan yang akan dibawa pada agenda Muktamar mendatang. Seperti arah PPP ke depan dan mendukungnya seluruh program prioritas Presiden Prabowo - Gibran.

Baca Juga:

“Yang pasti, PPP Tulang Bawang memastikan dukungan penuh untuk program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi merah putih, hingga ketahanan pangan yang berkaitan dengan tugas Pak Plt Ketum saat ini,” ujar dia.

Beberapa wilayah lain di Provinsi Lampung juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Mardiono menjadi Ketua Umum PPP 2025-2030.

DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tulang Bawang memastikan mendukung Muhamad Mardiono di Muktamar X.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPP  Muhamad Mardiono  Muktamar PPP  mbg 
BERITA PPP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp