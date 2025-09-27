Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

PPP Undang Presiden Prabowo ke Muktamar X

Sabtu, 27 September 2025 – 16:40 WIB
PPP Undang Presiden Prabowo ke Muktamar X - JPNN.COM
Sekjen PPP Arwani Thomafi. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut partainya mengundang Presiden RI Prabowo Subianto hadir acara penutupan Muktamar X di Ancol, Jakarta, pada 29 September 2025.

"Kami sudah mengirim surat permohonan kehadiran untuk acara penutupan di 29," kata Arwani ditemui sebelum PPP melaksanakan Muktamar X di Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9).

Namun, dia belum mengetahui ketersediaan Presiden Prabowo hadir saat penutupan Muktamar X PPP.

"Kami masih menunggu konfirmasi," ujarnya. 

Nantinya, kata Arwani, mekanisme pemilihan Ketua Umum PPP periode 2025-2030 pada Muktamar X diawali dengan beberapa rapat paripurna.

“Rapat dimulai dari paripurna pertama nanti jadwal Muktamar, lalu paripurna kedua nanti membahas tentang tata tertib Muktamar,” kata Arwani.

Dia mengaku belum bisa memastikan nama-nama yang dikabarkan masuk bursa Caketum PPP pada Muktamar X.

Hanya saja, Arwani selama ini mendengar dari media tiga nama, yakni Muhamad Mardiono, Agus Suparmanto, dan Husnan Bey Fananie bakal menjadi Caketum PPP saat Muktamar X.

Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut partainya mengundang Presiden RI Prabowo Subianto hadir acara penutupan Muktamar X.

