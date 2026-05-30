Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

PPPK Direkrut SR Wajib Mengundurkan Diri dari Dinas

Sabtu, 30 Mei 2026 – 06:05 WIB
PPPK Direkrut SR Wajib Mengundurkan Diri dari Dinas - JPNN.COM
Banyak tenaga honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - KULONPROGO – Pengisian tenaga kependidikan (tendik) untuk Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Gulurejo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Kulon Progo, Ernawati Sukeksi.

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kalurahan Gulurejo tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulai tahun ajaran baru.

Baca Juga:

Ernawati Sukeksi mengatakan sejak awal tahapan sosialisasi telah disepakati ketentuan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bertindak sebagai penanggung jawab utama SR, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai pendukung.

"Sejak awal sosialisasi, sudah ada ketentuan bahwa Kemensos jadi penanggung jawab SR, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pendukung," kata dia di Kulon Progo, Jumat (29/5).

Oleh karena itu, Pemkab Kulon Progo hingga saat ini belum mengetahui secara pasti mengenai waktu pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk SR, termasuk mekanisme pengisian formasi.

Baca Juga:

Berdasarkan pengisian tendik untuk SR Rintisan di Sonosewu, Kabupaten Bantul, ia mengungkapkan terdapat empat orang PPPK dari Dinsos-PPPA Kulon Progo yang telah direkrut untuk mengisi posisi di sekolah rintisan tersebut.

Keempat personel tersebut diwajibkan mengundurkan diri dari posisi mereka sebelumnya di kedinasan.

PPPK yang direkrut SR diwajibkan mengundurkan diri dari posisi mereka sebelumnya di kedinasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  Sekolah Rakyat  tendik  Kulon Progo 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp