Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Makin Cemas Gegara TKD Dipotong

Senin, 20 Oktober 2025 – 04:30 WIB
PPPK Jenis ASN yang Selalu Deg-degan, Makin Cemas Gegara TKD Dipotong - JPNN.COM
Banyak honorer sudah diangkat menjadi ASN PPPK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selalu deg-degan menjelang berakhirnya masa kontrak kerja.

Masa kontrak kerja PPPK diperpanjang atau diputus, tergantung dengan ada tidaknya kebutuhan formasi dan hasil penilaian kinerja.

Jika berkinerja baik, tetapi tidak ada kebutuhan formasi, maka perpanjangan kontrak kerja PPPK bisa saja terkendala.

Baca Juga:

Wajar Ketua Umum Forum Komunikasi ASN PPPK (FOKAP) Indonesia Heti Kustrianingsih mengaku selalu deg-degan di hari-hari kali menjelang masa kontrak kerjanya berakhir.

Para PPPK, kata Heti, khawatir bila kinerjanya dinilai kurang dan kebutuhan formasi tidak ada, sudah pasti perpanjangan kontrak kerja hanya jadi impian.

Perasaan makin cemas, lantaran ada pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang berdampak pada PPPK.

Baca Juga:

"Pemotongan transfer ke daerah bikin PPPK deg-degan lho, apakah masa kontrak diperpanjang atau tidak. Ada daerah yang masih menunggu keputusan kepala daerah," kata Heti kepada JPNN.com, Minggu (19/10).

Menurut Heti, masalah perpanjangan kontrak kerja yang selalu bikin cemas PPPK ini akan selesai bila Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag) pusat mengambil alih kewenangan. Artinya, guru PPPK di daerah menjadi urusan pemerintah pusat, bukan lagi pemda.

PPPK merupakan ASN yang selalu cemas dan deg-degan, terlebih ada pemotongan dana transfer ke daerah atau TKD.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  kontrak kerja PPPK  honorer  Heti Kustrianingsih  Transfer ke Daerah  TKD 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp