PPPK & P3K PW Bertemu Dirjen Nunuk, Ada Kabar soal Pidato Presiden 16 Agustus

jpnn.com, JAKARTA - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu (P3K PW) di bawah naungan Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) bertemu Dirjen GTK Nunuk Suryani.

Pertemuan dengan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa (21/7/2026) ini dalam upaya memperjuangkan nasib PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW.

"Alhamdulillah kami bisa beraudiensi dengan Ibu Dirjen Nunuk hari ini. Kami lega karena beliau mendukung perjuangan kami," kata Sekretaris Jenderal GTKN Ratna Purwakesi kepada JPNN, Selasa (21/7/2026).

Ratna mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, Dirjen Nunuk mendukung perjuangan GTKN untuk terus mendesak pimpinan DPR RI agar Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berita yang menggembirakan dalam pidato 16 Agustus 2026.

"Insyaallah ini akan menjadi kado terindah bagi PPPK dan PPPK paruh waktu atau P3K PW," ucapnya.

Sebagai informasi, setelah pertemuan GTKN dan forum-forum lainnya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, eksekutif serta legislatif langsung mengadakan pertemuan.

Pertemuan yang dihadiri pejabat terkait di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalan Negari (Mendagri) Tito Karnavian, dan pejabat lainnya khusus membahas penyelesaian guru.

"Kami lega karena Dirjen Nunuk mendukung kami. Semoga ada kabar menggembirakan pada 16 Agustus dan bukan sekadar janji," ucapnya.