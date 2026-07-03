PPPK Paruh Waktu Bisa Diberhentikan Pemda karena 13 Hal Ini, Fokus Poin 6
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini telah menerbitkan regulasi terkait PPPK paruh waktu.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakhrullah menyatakan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menjadi payung hukum bagi PPPK paruh waktu.
"Semua ketentuan untuk PPPK paruh waktu mengacu pada PermenPANRB 9 Tahun 2026," kata Prof. Zudan kepada JPNN, Jumat (3/7).
Walaupun berstatus aparatur sipil negara, PPPK paruh waktu bisa diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Oleh karena itu, PPPK paruh waktu diminta untuk berkinerja baik.
Dalam PermenPANRB 9 Tahun 2026, PPPK paruh waktu bisa diberhentikan karena 13 hal ini, yaitu:
1. Diangkat menjadi PPPK atau calon PNS;
2. Mengundurkan diri;
3. Meninggal dunia;