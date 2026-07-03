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JPNN.com - Nasional - Humaniora

PPPK Paruh Waktu Bisa Diberhentikan Pemda karena 13 Hal Ini, Fokus Poin 6

Jumat, 03 Juli 2026 – 18:20 WIB
PPPK Paruh Waktu Bisa Diberhentikan Pemda karena 13 Hal Ini, Fokus Poin 6 - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini telah menerbitkan regulasi terkait PPPK paruh waktu.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakhrullah menyatakan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 menjadi payung hukum bagi PPPK paruh waktu. 

"Semua ketentuan untuk PPPK paruh waktu mengacu pada PermenPANRB 9 Tahun 2026," kata Prof. Zudan kepada JPNN, Jumat (3/7).

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Walaupun berstatus aparatur sipil negara, PPPK paruh waktu bisa diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Oleh karena itu, PPPK paruh waktu diminta untuk berkinerja baik.

Dalam PermenPANRB 9 Tahun 2026, PPPK paruh waktu bisa diberhentikan karena 13 hal ini, yaitu:

1. Diangkat menjadi PPPK atau calon PNS;

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2. Mengundurkan diri;

3. Meninggal dunia;

PPPK paruh waktu bisa diberhentikan pemda karena 13 hal ini sebagaimana diatur dalam PermenPANRB 9 Tahun 2026. Fokus poin 6

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TAGS   PPPK Paruh Waktu  Regulasi PPPK  PPPK  pemberhentian pppk  PermenPANRB 9 Tahun 2026  BKN 
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