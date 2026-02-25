Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PPPK Paruh Waktu Dapat THR Lebaran? Kepala BKN Beri Info Singkat

Rabu, 25 Februari 2026 – 18:15 WIB
PPPK Paruh Waktu Dapat THR Lebaran? Kepala BKN Beri Info Singkat - JPNN.COM
Pemerintah segera mencairkan dana THR lebaran untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Besaran THR lebaran sebanyak satu bulan gaji pokok tanpa potongan. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah segera mencairkan dana THR lebaran untuk ASN, TNI, Polri, dan pensiunan. Besaran THR lebaran sebanyak satu bulan gaji pokok tanpa potongan.

Ketika ASN PPPK dan PNS tengah menunggu pencairan THR lebaran, PPPK paruh waktu harap-harap cemas. Mereka bertanya-tanya, apakah akan menerima THR lebaran atau tidak.

"Teman-teman guru PPPK paruh waktu dapat THR lebaran enggak ya," kata Nadzif Eko Nugroho, ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah (FGLPG Dikmen) Provinsi Jawa Tengah kepada JPNN, Rabu (25/2/2026).

Baca Juga:

Menurut Nadzif, banyak PPPK paruh waktu yang berharap menerima THR lebaran, karena statusnya juga aparatur sipil negara (ASN). 

Jika PPPK paruh waktu diberikan THR, Nadzif mengatakan akan sangat membantu mereka, apalagi tidak semua yang mendapatkan gaji layak.

"Sebenarnya THR lebaran ini bisa sedikit mengobati kesedihan PPPK paruh waktu di sebagian besar daerah yang gajinya minim banget," ucapnya.

Baca Juga:

Merespons hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan seluruh ASN baik PNS maupun PPPK menerima THR lebaran. Nah, untuk PPPK paruh waktu, belum ada regulasi yang mewajibkan instansi membayar THR.

Namun, kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah, PPPK paruh waktu bisa mendapatkan THR bila pemda memiliki anggarannya.

Apakah PPPK Paruh Waktu mendapatkan THR Lebaran? Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah beri info singkat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   THR  PPPK Paruh Waktu  THR PPPK Paruh Waktu  BKN  Kepala BKN 
BERITA THR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp