PPPK Paruh Waktu Diingatkan Mengenai Penggunaan Ponsel, Begini

jpnn.com - BANYUMAS – Para PPPK paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, diminta untuk menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menunjukkan loyalitas dalam menjalankan tugas.

Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie saat memberikan pengarahan dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan PPPK Paruh Waktu dan Penguatan Literasi Keuangan bersama Bank Jateng yang digelar di Gedung Gurinda Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Rabu (21/1).

"Atas nama pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan, saya menegaskan bahwa rasa syukur harus diwujudkan dengan kinerja yang baik, integritas yang tinggi, serta loyalitas dalam menjalankan tugas masing-masing," kata Agus Nur.

Dia mengatakan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu merupakan pencapaian yang patut disyukuri mengingat proses seleksi yang ketat serta kebijakan pengangkatan yang dinamis.

Dikatakan, wujud rasa syukur tersebut harus tercermin dalam kinerja yang optimal, sikap profesional, serta komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan.

"Tunjukkan dengan berkinerja baik, berintegritas, dan loyal. Bekerjalah dengan baik di lini atau tugas masing-masing," pesannya.

Secara khusus kepada tenaga pendidik, ia berpesan agar para guru PPPK Paruh Waktu terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri setiap hari.

Menurut Agus, peningkatan kualitas guru akan berdampak langsung pada kualitas proses pembelajaran yang lebih menarik dan efektif bagi peserta didik.