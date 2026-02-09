Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PPPK Paruh Waktu & Downgrade Harus Kompak Memperjuangkan Regulasi Peningkatan Status

Senin, 09 Februari 2026 – 05:15 WIB
PPPK Paruh Waktu & Downgrade Harus Kompak Memperjuangkan Regulasi Peningkatan Status - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu butuh regulasi yang jelas dalam pengangkatan menjadi PPPK full time. Ilustrasi Foto: ANTARA /Nova Wahyudi

jpnn.com - JAKARTA - PPPK Paruh Waktu dan downgrade harus kompak memperjuangkan regulasi peningkatan status penuh waktu.

PPPK Paruh Waktu downgrade merupakan istilah untuk menyebut honorer database BKN yang seharusnya diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Namun, lantaran terbatasnya formasi PPPK full time, maka mereka masuk skema PPPK paruh waktu.

Istilah PPPK downgrade juga untuk honorer yang saat melamar PPPK terpaksa menggunakan level ijazah yang disesuaikan dengan formasi yang tersedia. Misal yang bersangkutan sebenarnya punya ijazah S1, tetapi karena formasi terbatas, maka menggunakan ijazah SLTA.

Baca Juga:

Menurut Sekretaris Jenderal Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia Tenaga Kependidikan (FHNK2I Tendik) Herlambang Susanto, PPPK Paruh Waktu dan downgrade merupakan kelompok aparatur sipil negara (ASN) yang premature.

Kedua kelompok tersebut masih belum mendapatkan kesejahteraan layaknya ASN PPPK.

"Itu yang sejak awal saya kejar, regulasi yang berbunyi memprioritaskan paruh waktu dan downgrade saat pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran ditambah adanya kebutuhan formasi pada rekrutmen ASN selanjutnya," tutur Herlambang kepada JPNN.com, Senin (9/2/2026).

Baca Juga:

Jadi, lanjutnya, ketika rekrutmen PPPK secara nasional kembali dibuka, maka mekanisme di SSCASN-nya pun hampir seperti seleksi sebelumnya di mana muncul dalam akun SSCASN pertanyaan "Apakah Anda eks THK 2".

Selanjutnya berubah menjadi "Apakah Anda PPPK Paruh Waktu dan PPPK Downgrade."

PPPK Paruh Waktu dan downgrade harus kompak memperjuangkan regulasi peningkatan status ke PPPK penuh waktu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK  PPPK Paruh Waktu  PPPK penuh waktu  honorer 
BERITA PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp