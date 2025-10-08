Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Enggak Pakai Lama, Hanya 1 Syaratnya

Rabu, 08 Oktober 2025 – 07:55 WIB
PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Enggak Pakai Lama, Hanya 1 Syaratnya - JPNN.COM
Status ASN PPPK Paruh Waktu hanya sementara. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Hari-hari ini para non-ASN calon PPPK Paruh Waktu menanti penetapan NIP yang akan disusul dengan penyerahan SK pengangkatan.

Sering juga muncul pertanyaan di kalangan honorer, sampai berapa lama berstatus PPPK Paruh Waktu? Kapan beralih status menjadi PPPK penuh waktu.

Jawaban atas pertanyaan tersebut bisa didapat dari kalimat Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja.

Baca Juga:

Dia mengingatkan instansi pusat dan daerah untuk tidak merekrut honorer baru lagi.

Dengan demikian, ketika instansi membutuhkan pegawai baru, maka bisa langsung mengalihkan PPPK paruh waktu menjadi PPPK.

Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu juga tidak memerlukan proses panjang, karena tanpa tahapan tes lagi.

Baca Juga:

Kabar senada juga disampaikan Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika.

Dia mengaku mendapat beberapa informasi penting setelah Aliansi R2 R3 Jatim bersama Forum Komunikasi Guru Honorer Negeri (FKGHN) bersilaturahmi dengan BKD Provinsi Jawa Timur pada 6 Oktober 2025.

Ada satu syarat agar peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu bisa cepat. Silakan disimak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  PPPK penuh waktu  PPPK Full Time  BKN  NIP PPPK Paruh Waktu 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp