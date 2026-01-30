PPPK Paruh Waktu jadi Full Time Mulai Tahun Ini, tetapi Ada Hal Penting Belum Jelas

jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyampaikan kabar gembira untuk para PPPK Paruh Waktu.

Dia mengaku mendapat kabar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu (full time) dimulai tahun ini.

Naik level PPPK paruh waktu menjadi ASN penuh waktu akan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Kabar Gembira untuk Pegawai SPPG Berstatus ASN PPPK

Bahkan, kata Faisol, sudah ada instansi pusat dan daerah yang sudah mengajukan usulan kebutuhan PPPK full time.

"Alhamdulillah ada kabar baik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) soal peningkatan status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu," kata Faisol Mahardika kepada JPNN.com, Kamis (29/1/2026).

Faisol menyampaikan kabar tersebut setelah bertemu pejabat KemenPAN-RB pada Kamis.

Hasil audiensi salah satunya mengenai kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu yang dimulai tahun ini.

Sesuai informasi dari KemenPAN-RB, kata dia, sudah ada daerah yang mengajukan kebutuhan PPPK penuh waktu.