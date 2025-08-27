Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulsel

PPPK Paruh Waktu juga Mendapat SK Penempatan

Rabu, 27 Agustus 2025 – 04:07 WIB
PPPK Paruh Waktu juga Mendapat SK Penempatan - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan SK Penempatan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan 1.578 orang untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu yang nantinya ditempatkan di lingkungan kerja pemprov setempat.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan Erwin Sodding di Makassar, Selasa (26/8), mengatakan, pihaknya mengusulkan sebanyak 1.578 orang untuk ditempatkan di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Erwin Sodding menjelaskan, sebagian besar dari usulan Pemprov Sulsel adalah guru. Selain itu ada juga tenaga teknis dan tenaga medis.

Baca Juga:

Dia berharap ke depan tidak ada lagi persoalan penataan pegawai non-ASN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

"Jumlah Potensi Paruh Waktu 1.802 orang. Jumlah diusulkan 1.578 orang, dengan perincian guru 811 orang, teknis 760 orang, dan nakes tujuh orang," kata Erwin Sodding.

Menurut dia, gubernur Sulsel telah memberikan perhatian khusus agar PPPK paruh waktu ini ada kepastian.

Baca Juga:

"Terutama mengenai gaji. Mereka juga secara resmi akan mendapatkan SK penempatan dan mudah-mudahan surat usulan yang kami kirim mendapat persetujuan oleh Panselnas," lanjutnya.

Dia juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa orang yang tidak diusulkan.

Perlu diketahui bahwa PPPK Paruh Waktu nantinya juga mendapatkan SK penempatan dari instansinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  SK penempatan  Sulawesi Selatan 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp