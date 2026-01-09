Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

PPPK Paruh Waktu Tendik Senang Banget Mengecek Besaran Gajinya Meski di Bawah UMK

Jumat, 09 Januari 2026 – 17:00 WIB
PPPK Paruh Waktu Tendik Senang Banget Mengecek Besaran Gajinya Meski di Bawah UMK - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK Penuh Waktu mendapatkan SK perpanjangan kontrak kerja. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - PPPK paruh waktu tendik senang sekali mengecek besaran gajinya, meski di bawah standar upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka bahagia karena kepala daerahnya memberikan gaji di atas standar honorer.

Ketua Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Sumatera Selatan (Sumsel) Susi Maryani mengungkapkan, para PPPK paruh waktu di kota Palembang sudah melihat besaran gajinya pada Senin, 5 Januari 2026.

"Alhamdulillah kawan-kawan PPPK paruh waktu tenaga kependidikan (tendik) di Palembang mendapatkan gaji sebesar 2,1 juta rupiah," kata Susi Maryani kepada JPNN, Jumat (8/1).

Baca Juga:

Gaji PPPK paruh waktu tendik itu lebih tinggi daripada honorer.

Upah honorer Rp 500 ribu ditambah insentif Rp 1 juta, sehingga totalnya Rp 1,5 juta per bulan.

Jadi, kata Susi, peningkatan status honorer ke PPPK paruh waktu ikut meningkatkan pendapatan meski hanya Rp 500 ribu.

Baca Juga:

Memang masih jauh dari standar UMK Palembang Rp 4.192.837. Namun, pendapatan PPPK paruh waktu sudah lebih baik.

"Jangankan paruh waktu, kami yang PPPK penuh waktu saja gaji pokok lebih rendah dari UMK. Gapok kami 3,2 juta rupiah per bulan," terangnya.

PPPK Paruh Waktu tendik senang sekali setelah mengecek besaran gajinya, meskipun di bawah UMK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  gaji PPPK  PPPK  Umk  PPPK Paruh Waktu Tendik  tendik 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp