Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Bangka Belitung

PPPK Paruh Waktu Tidak Boleh Bekerja seperti Honorer

Selasa, 25 November 2025 – 08:17 WIB
PPPK Paruh Waktu Tidak Boleh Bekerja seperti Honorer - JPNN.COM
Sudah banyak honorer diangkat menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - BANGKA TENGAH – Ribuan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepuluan Bangka Belitung, akan segera menerima SK pengangkatan.

Jumlah pegawai yang akan menerima SK PPPK Paruh Waktu di Pemkab Bangka Tengah mencapai 1.293 orang.

"Tercatat sebanyak 1.293 PPPK (Paruh waktu) yang segera kita (Pemkab Bangka Tengah) angkat dan diterbitkan SK-nya pada 17 Desember secara serentak," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Bangka Tengah Cherlini di Koba, Senin (24/11).

Baca Juga:

Dia menyebutkan proses penerbitan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu telah mencapai lebih dari 50 persen dan ditargetkan rampung sebelum jadwal penyerahan.

Dikatakan bahwa kegiatan tersebut bukan pelantikan jabatan, melainkan penyerahan SK sebagai pengesahan status mereka sebagai PPPK paruh waktu.

Setelah menerima SK, pegawai akan menandatangani perjanjian kerja untuk masa satu tahun dan resmi menjadi bagian dari ASN dengan perjanjian kerja.

Baca Juga:

Cherlini menegaskan hak penghasilan PPPK paruh waktu tidak berubah dan tetap diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun SK baru akan diserahkan pada Desember.

“Pendapatan mereka tetap sesuai aturan. Tidak ada perubahan meskipun SK baru diterima bulan depan,” katanya.

Status PPPK paruh waktu membawa konsekuensi kewajiban kinerja yang lebih terukur, disiplin, dan profesional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  SK PPPK Paruh Waktu  SK Pengangkatan PPPK Paruh waktu  PPPK  honorer 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp