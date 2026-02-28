Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

PPPK Paruh Waktu Usul Gaji Rp2,1 Juta, tetapi Sebegini yang Diketuk Palu

Sabtu, 28 Februari 2026 – 11:54 WIB
PPPK Paruh Waktu Usul Gaji Rp2,1 Juta, tetapi Sebegini yang Diketuk Palu - JPNN.COM
ilustrasi gaji PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - SERANG – Berikut ini kabar baik bagi para PPPK Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Pemkab Serang bersama DPRD setempat telah menyepakati besaran insentif atau gaji PPPK paruh waktu dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Serang, Jumat (27/2) malam.

Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum menyatakan bahwa besaran insentif PPPK paruh waktu tersebut ditentukan berdasarkan jenjang pendidikan dan beban kerja.

Baca Juga:

Rinciannya, guru TK dan PAUD menerima Rp1 juta per bulan, guru SMP sebesar Rp1,1 juta per bulan, dan guru SD ditetapkan senilai Rp1,25 juta per bulan.

"Perbedaan besaran ini dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja masing-masing jenjang. Kemampuan fiskal daerah saat ini hanya memungkinkan pemberian insentif pada angka tersebut, terutama setelah adanya pemotongan transfer pusat yang memengaruhi postur APBD 2026," ujarnya di Serang, Jumat (27/2).

Ulum menjelaskan, penetapan ini dilakukan setelah melalui tiga kali pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca Juga:

Sebelumnya, tenaga PPPK paruh waktu mengusulkan angka Rp2,1 juta per bulan.

Namun, setelah dilakukan simulasi pada angka Rp1,5 juta, kemampuan APBD tetap tidak mencukupi.

Para PPPK paruh waktu mengusulkan besaran gaji Rp2,1 juta per bulan, tetapi telah disepakati sebegini nominalnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PPPK Paruh Waktu  Gaji PPPK Paruh Waktu  PPPK  Serang 
BERITA PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp