PPPK se-Indonesia Menunggu Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo 14 Agustus
jpnn.com, JAKARTA - PPPK dan PPPK paruh waktu se-Indonesia menunggu pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus mendatang. Pidato ini diharapkan menjadi kado HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesi
Dalam Instagram Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) R1 disampaikan jadwal rangkaian HUT ke-81 R1 sebagai berikut:
1. Jumat, 14 Agustus 2026
Sesi 1: Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD
Sesi 2: Presiden akan memaparkan RUU APBN 2027 beserta
Rancangan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR.
2. Ziarah Nasional & Renungan Suci m Sabtu, 15 Agustus 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Jakarta.
Dari dua agenda tersebut kata Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi, momen pidato presiden yang paling ditunggu.