PPPK yang Belum Terima THR 2026, Bersabar ya, Lihat nih Datanya

jpnn.com - KUPANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 10 Maret telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya atau THR 2026 untuk 2.093.225 aparatur negara di tingkat pusat dan daerah serta 3.618.884 pensiunan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulis kementerian di Jakarta, Selasa (10/3), menyebutkan bahwa pada 10 Maret 2026 dana THR ASN pusat sebanyak Rp11,16 triliun telah dibayarkan kepada 2.076.377 pegawai.

Perincian alokasi dananya, Rp6,12 triliun untuk 825.928 ASN (PNS), Rp752,8 miliar untuk 295.054 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Rp1,84 triliun untuk 461.119 personel Polri, Rp2,23 triliun untuk 452.874 personel TNI, dan Rp153,42 miliar untuk 39.486 pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Khusus di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu menyebutkan realisasi pembayaran THR untuk aparatur negara per 9 Maret telah mencapai Rp123 miliar.

“Per 9 Maret 2026, enam Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup NTT telah melakukan pembayaran THR sebesar Rp123 miliar kepada 33.048 penerima,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT Adi Setiawan di Kupang, Selasa.

Dana tersebut disalurkan kepada 33.048 penerima yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK), TNI/Polri, dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) di wilayah kerja NTT.

Adi menjelaskan realisasi tersebut didominasi kelompok PNS, TNI, dan Polri yang menyerap sekitar 53,61 persen atau Rp88,7 miliar dari target pembayaran THR bagi PNS/TNI/Polri.

Komponen lainnya di THR, yakni tunjangan kinerja telah terealisasi sebesar 25,46 persen (Rp18,2 miliar) dari target.