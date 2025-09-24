Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PPRO Bangun Lapangan Padel Sports Club di Grand Kamala Lagoon

Rabu, 24 September 2025 – 16:04 WIB
PPRO Bangun Lapangan Padel Sports Club di Grand Kamala Lagoon
PT PP Properti Tbk (PPRO) lakukan groundbreaking lapangan padel eksklusif di Grand Kamala Lagoon (GKL) Bekasi. Foto dok PPRO

jpnn.com, BEKASI - PT PP Properti Tbk (PPRO) menghadirkan kawasan hunian sehat, modern melalui fasilitas lapangan padel eksklusif di Grand Kamala Lagoon (GKL) Bekasi.

Fasilitas ini akan dikembangkan dan dikelola oleh INI Padel, milik PT INI Sehat Berolahraga yang berfokus pada pengembangan fasilitas olahraga modern.

Kehadiran fasilitas padel tersebut ditandai dengan seremoni groundbreaking secara simbolis di kawasan apartemen Grand Kamala Lagoon, Bekasi pada Selasa (23/9).

Dalam kesempatan ini, PPRO berperan sebagai tuan rumah yang menyediakan kawasan strategis, memastikan kehadiran fasilitas olahraga ini selaras dengan visi membangun ekosistem komunitas yang dinamis, berorientasi gaya hidup modern, dan memberikan nilai tambah bagi kawasan.

Kompleks lapangan padel di GKL dirancang dengan enam lapangan premium semi-indoor berstandar internasional, dilengkapi dengan restoran/cafe modern, ruang ganti, loker, dan toilet, serta sport outlet yang menyediakan perlengkapan olahraga.

Desainnya mengusung konsep modern dan ramah pengunjung, sehingga diharapkan dapat menjadi destinasi olahraga sekaligus gaya hidup baru di Bekasi.

“Kawasan GKL selalu berkomitmen menghadirkan fasilitas terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup penghuni dan masyarakat sekitar. Kehadiran tenant padel ini tidak hanya memperkaya pilihan aktivitas olahraga, tetapi juga mendukung gaya hidup sehat dan modern yang sejalan dengan komitmen PPRO dalam menghadirkan kawasan hunian yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Dyah Rahadyannie, Direktur Utama PPRO.

"Dengan lokasi strategis di jantung Kota Bekasi, keberadaan lapangan padel ini diharapkan menjadi magnet baru yang menambah daya tarik kawasan GKL, sekaligus memperkuat positioning sebagai destinasi hunian, bisnis, dan gaya hidup terdepan," imbuhnya.



TAGS   PPRO  PP Properti  padel  Grand Kamala Lagoon 
