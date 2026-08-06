PPRO Hadirkan Beragam Promo Menarik di Danantara Housing Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT PP Properti Tbk (PPRO) berpartisipasi dalam Danantara Housing Expo 2026 yang akan digelar di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), Pantai Indah Kapuk, pada 27-30 Agustus 2026.

Keikutsertaan PPRO dalam ajang tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan solusi hunian yang berkualitas, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai segmen.

Melalui kolaborasi antara BUMN sektor properti, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan pelaku industri pendukung, Danantara Housing Expo 2026 diharapkan menjadi ekosistem terpadu yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh hunian sekaligus akses pembiayaan yang kompetitif.

Pada pameran tersebut, PPRO akan menghadirkan delapan proyek unggulan yang tersebar di berbagai wilayah strategis, meliputi Grand Kamala Lagoon – Isabella Tower, Grand Kamala Lagoon – Emerald & Barclay Tower, Gunung Putri Square, Amartha View Apartment, The Alton Residence, Grand Dharmahusada Lagoon, The Ayoma Apartment, dan Grand Sungkono Lagoon.

Selama penyelenggaraan Danantara Housing Expo 2026, PPRO menghadirkan berbagai promo penjualan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki hunian impian.

Program unggulan yang ditawarkan meliputi uang muka (DP) mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor pembiayaan hingga 30 tahun, serta cicilan mulai dari Rp1 jutaan.

Selain promo utama tersebut, setiap proyek juga menawarkan berbagai penawaran eksklusif yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan konsumen.

"Bagi PPRO, ajang ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk meningkatkan penjualan proyek-proyek unggulan kami serta menegaskan komitmen PPRO untuk terus bertumbuh dan siap bersaing dalam menghadirkan produk-produk hunian yang kompetitif dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT PP Properti, Dyah Rahadyannie.