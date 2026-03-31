Pra Tendance 2027: Strategi APPMI Siapkan UMKM Hadapi Dinamika Pasar Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perancang dan Pengusaha Mode Indonesia (APPMI) menggelar parade busana Pra Tendance 2027.

Acara itu menjadi salah satu sorotan utama dalam rangkaian Ramadan Runway 2026 yang berlangsung di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Parade busana Pra Tendance 2027, atau yang akrab dikenal sebagai Fashion Tendance, hadir sebagai pratinjau arah tren sekaligus panduan mode bagi para pelaku industri kreatif untuk menyambut tahun mendatang.

Melalui pedoman ini, APPMI berharap dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku industri kreatif, terutama sektor UMKM, agar tetap relevan.

Panduan itu dinilai krusial agar para perancang mampu menciptakan koleksi yang kompetitif di pasar masa depan yang bergerak dinamis.

Ketua Umum APPMI sekaligus Presiden Indonesia Fashion Week (IFW), Poppy Dharsono menekankan pentingnya pemanfaatan kekayaan budaya lokal dalam setiap karya.

Poppy memandang warisan tradisi dari berbagai provinsi di Indonesia bukan sekadar objek statis, melainkan fondasi utama yang harus terus ditransformasi.

Hal tersebut dilakukan agar identitas bangsa tetap hidup dalam produk modern.