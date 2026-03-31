Prabowo Ajak Para Pengusaha Jepang Memperluas Investasi di RI

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha Jepang memperluas investasi di Indonesia. Prabowo menyampaikan itu dalam forum Indonesia–Japan Business Forum yang digelar di Tokyo, Jepang, Senin (30/3).

Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka terhadap kerja sama ekonomi global, serta berkomitmen menjaga stabilitas hubungan internasional.

Menurut dia, posisi Indonesia di panggung global didasarkan pada prinsip diplomasi yang inklusif dan terbuka terhadap semua pihak.

Baca Juga: Prabowo Bakal Tentukan soal Kenaikan Harga BBM

“Secara geografis dan historis, Indonesia merupakan ekonomi terbuka. Kami bergantung pada perdagangan dan kemitraan ekonomi yang erat, karena itu, kebijakan luar negeri kami selalu berprinsip non-blok,” ujar Prabowo dikutip dari rilis resmi Istana.

Menurut Prabowo, prinsi itu telah menjadi landasan utama Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk Jepang yang selama ini menjadi salah satu mitra ekonomi penting. “Filosofi kami adalah seribu teman masih terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ungkap Prabowo.

Ketua umum Partai Gerindra itu juga menjelaskan bahwa pendekatan tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang stabil di tengah dinamika geopolitik global yang makin kompleks. Hal tersebut yang menjadi keuntungan Indonesia. “Indonesia berada dalam posisi yang nyaman karena kami tidak memiliki musuh,” tuturnya.

Baca Juga: Ketum Logis 08 Dukung Prabowo Dua Periode Demi Keberlanjutan Pembangunan

Lebih lanjut Prabowo menekankan bahwa Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Pemerintah juga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, menegakkan supremasi hukum, serta mendorong transformasi ekonomi melalui industrialisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.