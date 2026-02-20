Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Ajak Pengusaha AS Berinvestasi di Indonesia  

Jumat, 20 Februari 2026 – 09:03 WIB
Prabowo Ajak Pengusaha AS Berinvestasi di Indonesia   - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto (tengah) menjawab pertanyaan wartawan setelah acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) Gaza di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2/2026). ANTARA/Hafidz Mubarak A

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengundang pengusaha-pengusaha Amerika Serikat (AS) untuk berbisnis dan berinvestasi di Indonesia.

Prabowo mengungkap ada sejumlah program prioritas yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, khususnya 18 proyek hilirisasi.

“Kami terbuka, kami membutuhkan investasi, dan kami menginginkan lebih banyak investasi, dan kami punya banyak cadangan mineral yang dibutuhkan untuk produksi teknologi-teknologi baru," kata Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha-pengusaha ternama AS dalam acara Business Summit di Gedung US Chamber of Commerce (USCC), Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (19/2).

Presiden Prabowo menjelaskan Indonesia berhasil menjaga stabilitas di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, dan hukum.

Prabowo juga menegaskan pemerintahan yang ia pimpin ini fokus memperkuat penegakan hukum untuk melawan korupsi dan kartel.

"Jadi silakan datang ke Indonesia, terima kasih," kata Prabowo.

Prabowo juga menuturkan pemerintah Indonesia selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik untuk para investor.

"Kami selalu berusaha melindungi investor-investor. Kami selalu berusaha menjadi tuan rumah yang baik, dan menciptakan iklim yang baik untuk para investor," ujar Presiden Prabowo.

