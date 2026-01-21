Prabowo Ajak Universitas Inggris Dirikan 10 Kampus Berstandar Dunia di Indonesia

jpnn.com, LONDON - Presiden Prabowo Subianto mengundang perguruan tinggi terkemuka Inggris untuk menjalin kerja sama dalam pendirian 10 universitas baru di Indonesia.

Ajakan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable yang digelar di Lancaster House, London, pada Selasa (20/1) waktu setempat.

“Kita ingin mengajak kerja sama nanti, mereka sudah banyak kerja sama dengan UI, Gajah Mada, dengan banyak universitas,” ungkap Prabowo dalam rilis resmi Istana.

Baca Juga: Begini Perintah Prabowo soal Utang Segunung Kereta Cepat Whoosh

Prabowo ingin mempercepat dan mengejar agar mempunyai tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya dan sederajat dengan yang terbaik di dunia.

Sebelumnya dalam pengantar pertemuan, dia mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menghadapi kekurangan tenaga medis yang signifikan, termasuk dokter dan dokter gigi.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mencatat bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 140 ribu dokter, sementara jumlah lulusan setiap tahunnya masih sangat terbatas.

Baca Juga: Momen Purbaya Dukung Keponakan Prabowo Jadi Pejabat BI

“Kami hanya menghasilkan sekitar 9 ribu dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140 ribu dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis,” tuturnya.

Demi menjawab tantangan tersebut, Prabowo berencana membangun 10 universitas baru yang berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, serta bidang sains dan teknologi.