Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Akan Lantik Wamentan Sudaryono Sebagai Kepala BGN Pengganti Nanik

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:45 WIB
Prabowo Akan Lantik Wamentan Sudaryono Sebagai Kepala BGN Pengganti Nanik - JPNN.COM
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Negara, pada Rabu (22/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan akan digelar pada Rabu (22/7) pukul 15.00 WIB.

"Bapak presiden memutuskan selaku pengganti Kepala BGN adalah Sudaryono yang menjabat sebagai

Baca Juga:

wamentan," ucap Prasetyo di Istana Negara.

Menurut dia, pelantikan digelar secepatnya agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan pekerjaan Kepala BGN.

"Penggantinya akan direncanakan dilantik hari ini juga supaya proses atau tugas yang diemban BGN tidak terjadi kevakuman," kata dia.

Baca Juga:

Sebelumnya diberitakan, Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN.

Dalam unggahan Facebooknya, Nanik mengaku mengundurkan diri karena akan melakukan pengobatan jantung di luar negeri.

Presiden Prabowo Subianto akan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nanik S Deyang  Prabowo  kepala BGN  BGN  Sudaryono 
BERITA NANIK S DEYANG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp