Prabowo Akan Lantik Wamentan Sudaryono Sebagai Kepala BGN Pengganti Nanik

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pelantikan akan digelar pada Rabu (22/7) pukul 15.00 WIB.

"Bapak presiden memutuskan selaku pengganti Kepala BGN adalah Sudaryono yang menjabat sebagai

wamentan," ucap Prasetyo di Istana Negara.

Menurut dia, pelantikan digelar secepatnya agar tidak terjadi kekosongan jabatan dan pekerjaan Kepala BGN.

"Penggantinya akan direncanakan dilantik hari ini juga supaya proses atau tugas yang diemban BGN tidak terjadi kevakuman," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Nanik S Deyang mengundurkan diri dari jabatan Kepala BGN.

Dalam unggahan Facebooknya, Nanik mengaku mengundurkan diri karena akan melakukan pengobatan jantung di luar negeri.