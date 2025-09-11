Prabowo Akan Resmikan Sekolah Rakyat Secara Serentak pada Oktober

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan secara serentak program sekolah rakyat pada Oktober 2025.

Menurut dia, saat ini sudah ada sebanyak 100 sekolah rakyat yang beroperasi.

Hal itu diutarakan Prabowo saat meninjau sekolah rakyat SRMA Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9).

"Saya dapat laporan akhir September, dua minggu lagi, akan jadi 165 sekolah rakyat. InsyaAllah, Oktober saya diminta meresmikan (sekolah rakyat)," ucap Prabowo.

Menurut dia, Pemerintah Pusat bakal mendirikan 100 sekolah rakyat setiap tahun mulai 2026 mendatang.

Pemerintah sendiri memiliki target mada 500 sekolah rakyat yang didirikan di seluruh Indonesia.

Eks Menhan itu menjelaskan bahwa sekolah rakyat diutamakan di lokasi dengan mayoritas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau desil 1, juga desil 2-5.

"Saya sedang juga merancanakan untuk desil 2, 3, 4 dan 5. Ini sedang kami rencanakan, supaya semua anak-anak bangsa harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus," jelasnya.