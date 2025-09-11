Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Prabowo Akan Resmikan Sekolah Rakyat Secara Serentak pada Oktober

Kamis, 11 September 2025 – 18:13 WIB
Prabowo Akan Resmikan Sekolah Rakyat Secara Serentak pada Oktober - JPNN.COM
Presiden Prabowo saat meninjau sekolah rakyat SRMA Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan secara serentak program sekolah rakyat pada Oktober 2025.

Menurut dia, saat ini sudah ada sebanyak 100 sekolah rakyat yang beroperasi.

Hal itu diutarakan Prabowo saat meninjau sekolah rakyat SRMA Pusdiklat Margaguna, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/9).

Baca Juga:

"Saya dapat laporan akhir September, dua minggu lagi, akan jadi 165 sekolah rakyat. InsyaAllah, Oktober saya diminta meresmikan (sekolah rakyat)," ucap Prabowo.

Menurut dia, Pemerintah Pusat bakal mendirikan 100 sekolah rakyat setiap tahun mulai 2026 mendatang.

Pemerintah sendiri memiliki target mada 500 sekolah rakyat yang didirikan di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Eks Menhan itu menjelaskan bahwa sekolah rakyat diutamakan di lokasi dengan mayoritas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau desil 1, juga desil 2-5.

"Saya sedang juga merancanakan untuk desil 2, 3, 4 dan 5. Ini sedang kami rencanakan, supaya semua anak-anak bangsa harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan secara serentak program sekolah rakyat pada Oktober 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  program sekolah rakyat  Presiden Prabowo Subianto  Presiden Prabowo 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp