Prabowo Akan Tahun Baruan Bersama Warga Aceh

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menyambut malam pergantian tahun bersama warga yang terdampak bencana di Aceh, Rabu (31/12).

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insyaallah akan malam Tahun Baru nanti dengan rakyat Aceh," kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat memberikan keterangan pers kepada wartawan seusai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Namun, Qodari mengaku belum mengetahui kegiatan Prabowo selama di negeri Serambi Mekkah itu.

Dia hanya mengungkapkan bahwa Prabowo akan mendatangi Kabupaten Bener Meriah.

"Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Qodari turut menyampaikan penanganan bencana alam dan proses rehabilitasi di sejumlah daerah tidak akan menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

"Insyaallah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan. Ada efisiensi," kata Qodari.

Dia menjelaskan pemerintah juga memiliki sumber pendanaan lain yang diperoleh melalui penegakan hukum.