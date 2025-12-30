Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Prabowo Akan Tahun Baruan Bersama Warga Aceh

Rabu, 31 Desember 2025 – 00:00 WIB
Prabowo Akan Tahun Baruan Bersama Warga Aceh - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menyambut malam pergantian tahun bersama warga yang terdampak bencana di Aceh, Rabu (31/12).

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insyaallah akan malam Tahun Baru nanti dengan rakyat Aceh," kata Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari saat memberikan keterangan pers kepada wartawan seusai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Namun, Qodari mengaku belum mengetahui kegiatan Prabowo selama di negeri Serambi Mekkah itu.

Baca Juga:

Dia hanya mengungkapkan bahwa Prabowo akan mendatangi Kabupaten Bener Meriah.

"Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Qodari turut menyampaikan penanganan bencana alam dan proses rehabilitasi di sejumlah daerah tidak akan menghambat pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Baca Juga:

"Insyaallah tidak, karena Bapak Presiden telah melakukan banyak penghematan dari depan. Ada efisiensi," kata Qodari.

Dia menjelaskan pemerintah juga memiliki sumber pendanaan lain yang diperoleh melalui penegakan hukum.

Presiden Prabowo Subianto akan menyambut malam pergantian tahun bersama warga yang terdampak bencana di Aceh, Rabu (31/12).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Aceh  Presiden Prabowo  Tahun Baru  tahun baru 2026 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp