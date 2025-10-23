Prabowo Akui Banyak Mengikuti Kebijakan Presiden Lula da Silva

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa dia mengagumi dan banyak mengikuti kebijakan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Prabowo menyampaikan itu saat pertemuan dengan Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10).

Dia mengatakan bahwa Presiden Lula memiliki kepentingan yang sama dan besar untuk menyejahterakan rakyat. “Saya secara pribadi mengagumi kebijakan Anda, dan saya mengikuti banyak kebijakan Anda,” kata Prabowo kepada Lula.

Ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan bahwa prioritas utamanya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Sambut Kedatangan Presiden Brasil Lula da Silva di Istana

“Ini adalah prioritas saya. Prioritas utama saya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo pun mengenang saat dirinya dan sejumlah jajaran kabinet Merah Putih datang ke Brasil pada Juli 2025 lalu.

Saat itu, Lula menyambut Pemerintah Indonesia dengan sangat baik.

Dia juga mengaku sangat senang dengan kedatangan Lula di Indonesia saat ini.

Terlebih, Brasil disebut sebagai pemimpin yang sangat penting dari Amerika Selatan.