JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Akui Banyak Mengikuti Kebijakan Presiden Lula da Silva

Kamis, 23 Oktober 2025 – 11:35 WIB
Prabowo Akui Banyak Mengikuti Kebijakan Presiden Lula da Silva - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa dia mengagumi dan banyak mengikuti kebijakan Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Prabowo menyampaikan itu saat pertemuan dengan Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/10).

Dia mengatakan bahwa Presiden Lula memiliki kepentingan yang sama dan besar untuk menyejahterakan rakyat.  “Saya secara pribadi mengagumi kebijakan Anda, dan saya mengikuti banyak kebijakan Anda,” kata Prabowo kepada Lula.

Ketua umum Partai Gerindra itu menuturkan bahwa prioritas utamanya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Ini adalah prioritas saya. Prioritas utama saya adalah kesejahteraan rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Prabowo pun mengenang saat dirinya dan sejumlah jajaran kabinet Merah Putih datang ke Brasil pada Juli 2025 lalu.

Saat itu, Lula menyambut Pemerintah Indonesia dengan sangat baik.

Dia juga mengaku sangat senang dengan kedatangan Lula di Indonesia saat ini.

Terlebih, Brasil disebut sebagai pemimpin yang sangat penting dari Amerika Selatan.

Presiden Prabowo Subianto mengaku mengikuti banyak kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Republik Federasi Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

TAGS   Prabowo  Lula da Silva  kebijakan  Brasil  Indonesia 
