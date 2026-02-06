Prabowo & Albanese Sepakat Memperkuat Keamanan Kawasan Indo-Pasifik

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mempertegas komitmen kedua negara memperkuat kemitraan strategis, dengan menandatangani traktat keamanan bersama.

"Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik," ucap Prabowo dalam Joint Press Statement di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/2).

Dia menambahkan bahwa bahwa kerja sama ini sejalan dengan prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan kita memilih membangun hubungan atas dasar saling percaya dan iktikad baik," ungkap Prabowo. Albanese menyampaikan apresiasi atas sambutan Prabowo, serta menegaskan pentingnya hubungan kedua negara.

"Tidak ada negara yang lebih penting bagi Australia di kawasan Indo-Pasifik selain Indonesia," katanya.

Dia menambahkan perjanjian ini menunjukkan bahwa hubungan Australia dan Indonesia makin kuat dan menjadi cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Albanese menyatakan bahwa penandatanganan Traktat 2026 ini sebagai momentum bersejarah dalam hubungan bilateral yang terjalin dengan Indonesia–Australia.

"Saya dengan senang hati menandatangani perjanjian ini bersama Bapak Presiden. Ini merupakan momen bersejarah dalam hubungan kedua negara," kata Albanese. (mcr4/jpnn)