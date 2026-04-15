Prabowo Amankan Pasokan Minyak Rusia, Pimpinan MPR: Suplai Energi Masuk Zona Aman

Rabu, 15 April 2026 – 17:01 WIB
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut diplomasi yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto ketika berkunjung ke Rusia membuat rakyat tak khawatir kekurangan energi.

Hal demikian dikatakan Eddy menyikapi lawatan Prabowo ke Rusia yang menyepakati tambahan pasokan minyak mentah dan elpiji. 

"Kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita enggak bisa berjalan, ya, kapal laut tidak bisa berlayar, ya, kereta api tidak bisa berjalan," kata Eddy ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4).

Eddy mengatakan pasokan energi Indonesia masuk kategori cukup setelah Rusia sepakat memasok minyak mentah dan elipiji.

"Dengan adanya apa, suplai dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung seterusnya sedemikian gitu," ujar Waketum PAN itu.

Eddy mengapresiasi diplomasi Prabowo ke Rusia, karena mampu mengamankan pasokan energi di tengah negara dunia saling berebutan minyak mentah dan gas.

"Oleh karena itu, saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik," ujarnya.

Eddy mengaku yakin pemerintahan era Prabowo bakal terus mengupayakan energi Indonesia tercukupi di tengah konflik Timur Tengah (Timteng) yang terus memanas.

