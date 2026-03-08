Prabowo Apresiasi Peran Baznas Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kontribusi besar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

Apresiasi tersebut disampaikan saat acara silaturahmi bersama 121 kiai, ulama, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Merdeka, Jakarta, baru-baru ini.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo tampak terharu ketika menyaksikan video dokumentasi pengiriman bantuan yang diterima langsung oleh masyarakat Palestina. Suasana ruangan sejenak hening ketika Presiden berhenti berbicara dan meneteskan air mata.

Dengan suara bergetar, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Baznas yang dinilai telah mewakili kepedulian bangsa Indonesia dan umat Islam dalam membantu masyarakat Palestina yang terdampak konflik.

"Anda mewakili bangsa Indonesia, Anda mewakili umat Islam di Indonesia. Bantuan Anda sangat dirasakan oleh masyarakat Palestina,” ujar Prabowo sembari mengusap air mata dengan handuk kecil di podium.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap proses distribusi bantuan kemanusiaan tersebut. Pemerintah, kata dia, menyiapkan sarana pengiriman melalui jalur udara agar bantuan logistik dapat sampai dengan aman.

“Banyak bahan-bahan yang diterjunkan adalah bahan-bahan melalui Baznas. Saya berterima kasih atas nama pemerintah dan bangsa Indonesia atas bantuan saudara-saudara yang mengorganisirnya,” tambahnya.

Selama Ramadan, Baznas juga menjalankan sejumlah program bantuan bagi Palestina, antara lain paket makanan, makanan siap saji, layanan kesehatan, penyediaan air bersih.