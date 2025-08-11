Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Prabowo Apresiasi Sikap Peru Dukung Kemerdekaan Palestina

Senin, 11 Agustus 2025 – 14:23 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (11/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Peru mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Prabowo saat keterangan pers bersama Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin (11/8).

“Tentang masalah global, kami sangat menghargai sikap Peru yang mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga ingin segera ada solusi terbaik terkait penyerangan dan genosida yang dialami Palestina.

“Kami akan bekerja sama untuk bersama-sama mewujudkan tercapainya solusi dua negara,” katanya.

Pertemuan Prabowo dan Dina Boluarte menghasilkan sejumlah kerja sama salah satunya Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (IP-CEPA).

Perjanjian itu disebut akan memperluas akses pasar serta meningkatkan aktivitas perdagangan kedua negara.

“Biasanya perundingan ini memakan waktu bertahun-tahun, kami, Peru dan Indonesia, dalam 14 bulan menyelesaikan ini,” ujarnya.

