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JPNN.com - Nasional

Prabowo Baca Surat Siswa SMK Negeri 1 Sorong, Isinya Begini

Sabtu, 13 Juni 2026 – 02:30 WIB
Prabowo Baca Surat Siswa SMK Negeri 1 Sorong, Isinya Begini - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto membaca surat dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto menerima surat apresiasi dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya.

Surat yang dibaca Presiden Prabowo itu berisi ucapan terima kasih atas bantuan pembangunan perpustakaan, toilet sekolah serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Surat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti kepada Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6).

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"Saya dapat titipan, Pak Presiden, dari murid di Sorong," ujar Abdul Mu'ti sebagaimana keterangan yang diterima, Jumat (12/6/2026).

Mu'ti kemudian mengambil sebuah surat dan menyerahkannya langsung kepada Presiden Prabowo.

Sambil menyerahkan surat itu, Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa isinya merupakan ungkapan terima kasih yang tulus dari para pelajar.

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"Untuk Bapak, ucapan terima kasih. Ditulis dari hati," ujarnya.

Presiden Prabowo menerima surat tersebut dengan senyum gembira, lalu membacanya dengan penuh perhatian hingga tuntas.

Presiden Prabowo Subianto menerima surat apresiasi dari siswa SMK Negeri 1 Sorong, Papua Barat Daya. Begini isi suratnya.

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TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  MBG  SMK Negeri 1 Sorong  Presiden Prabowo 
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