Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Prabowo Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Australia Bersama PM Albanese

Rabu, 12 November 2025 – 15:34 WIB
Prabowo Bahas Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia–Australia Bersama PM Albanese - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, pada Rabu (12/11). Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, pada Rabu (12/11).

Pertemuan itu menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Australia, untuk penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

Berdasarkan rilis resmi Biro Pers Istana, pertemuan tête-à-tête itu untuk memperdalam kerja sama di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi dan pembangunan, hubungan antarmasyarakat, pertahanan dan keamanan, serta kemaritiman.

Baca Juga:

Selain itu, kedua pemimpin juga menaruh perhatian pada stabilitas kawasan indo-pasifik serta penguatan kapasitas industri strategis di tingkat bilateral.

Adapun, kemitraan Indonesia dan Australia sebelumnya di taraf Kemitraan Komprehensif berdasarkan Joint Declaration on Comprehensive Partnership pada 5 April 2005.

Lalu, ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP) saat kunjungan Perdana Menteri Australia ke Indonesia pada 31 Agustus 2018.

Baca Juga:

Kunjungan Prabowo ke Kirribilli House mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus membangun hubungan luar negeri yang berorientasi pada kemitraan sejajar dan saling menguntungkan.

Melalui pertemuan tersebut, kedua pemimpin diharapkan dapat memperluas ruang dialog dan kolaborasi yang lebih konkret antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi tantangan global ke depan. (mcr4/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

Pertemuan itu menjadi salah satu agenda dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke Australia, untuk penguatan hubungan kedua negara di kawasan Indo-Pasifik.

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  PM Albanese  Hubungan Indonesia-Australia  PM Australia Anthony Albanese 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp