Prabowo Bakal Bangun 66 RS di Daerah Terpencil pada 2026

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal membangun 66 rumah sakit di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) hingga akhir 2026.

Dia menyontohkan, daerah 3T yang memerlukan RS seperti Kabupaten Tobelo dan Pulau Taliabu, Maluku Utara, serta Kepulauan Anambas, Riau.

Hal itu dikatakan saat Prabowo meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional RS Pusat Otak Nasional (PON) Mahar Mardjono, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8).

“Di akhir tahun depan kami akan bangun 66 rumah sakit. Dan rumah sakitnya harus ditempat yang terpencil, yang belum ada rumah sakit bagus,” ucap Prabowo.

“Di Tobelo, Anambas, Taliabu,” lanjut Presiden Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo menyebutkan bahwa pihaknya berupaya agar Indonesia memiliki 70.000 dokter spesialis.

“Tahun ini kita juga akan buka 148 prodi program studi di 57 fakultas kedokteran. Dan juga 125 prodi ini adalah untuk spesialis dan sisanya 23 adalah prodi sub-spesialis,” tuturnya.

Target lainnya, pemerintah disebut harus membangun 500 rumah sakit dengan kualitas tinggi di setiap kabupaten.