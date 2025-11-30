Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Bakal Bangun Bioskop di Kabupaten

Minggu, 30 November 2025 – 11:45 WIB
Prabowo Bakal Bangun Bioskop di Kabupaten - JPNN.COM
Ilustrasi penonton bioskop. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto meminta dirinya bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan skema bisnis bioskop di tingkat kabupaten/kota.

Riefky mengatakan dibangunnya bioskop di tingkat kabupaten/kota karena untuk memperluas akses pasar film nasional.

"Kami diminta berkoordinasi dengan Danantara. Danantara diminta untuk membuat sebuah model bisnis. Model bisnis yang untuk bioskop-bioskop di kabupaten/kota," ujar Riefky dikutip Minggu (30/11).

Baca Juga:

Menurut politikus Partai Demokrat ini, arahan tersebut muncul dalam rapat terbatas tiga pekan lalu bersama Presiden Prabowo saat kementeriannya memaparkan capaian satu tahun pertama.

Dalam rapat itu, Riefky menyampaikan bahwa akses pasar film nasional masih menjadi persoalan utama, salah satunya disebabkan jumlah layar bioskop belum mencukupi kebutuhan.

"Rasionya masih rendah sekali dari kebutuhan layar Indonesia, sehingga banyak sekali film yang sudah diproduksi kemudian tidak bisa masuk ke layar-layar lebar," ujarnya.

Baca Juga:

Karena itu, menurut dia, Presiden Prabowo kemudian meminta Kemenekraf bersama Danantara menyusun skema bisnis baru untuk mendorong kehadiran bioskop di daerah.

"Harapannya agar bisa masuk ke layar lebar. Itu secara keekonomian baik, tetapi sebagai kebanggaan juga itu sangat di harapkan," kata dia.

Dibangunnya bioskop di tingkat kabupaten/kota karena untuk memperluas akses pasar film nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bioskop  layar lebar  Film Indonesia  film  Film Horror  Danantara  Kemenparekraf  Prabowo  Prabowo Subianto 
BERITA BIOSKOP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp