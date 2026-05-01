Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prabowo Bakal Bangun Kota Baru untuk Buruh, Ada Rusun hingga Day Care

Jumat, 01 Mei 2026 – 15:08 WIB
Presiden Prabowo Subianto melemparkan kemejanya usai berorasi di hadapan para buruh saat peringatan May Day di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membuat kota baru yang berisi sejumlah fasilitas untuk pekerja atau buruh.

Hal itu dia katakan saat orasi di hadapan para buruh saat May Day atau Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), pada Jumat (1/5) malam.

Dia menuturkan bahwa di kota tersebut bakal dibangun klaster yang dekat dengan kawasan industri atau tempat pekerja.

“Saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Tiap kota mungkin terdiri dari 100 ribu rumah, rumah susun 100 ribu,” ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo memerintahkan harus ada sekolah, fasilitas olahraga, daycare, rumah sakit dan yang paling penting adalah transportasi.

“Entah kereta api ringan, bus supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik, dan saudara-saudara kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan,” jelasnya.

Adapun, dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan pemerintah telah membuat kebijakan pro buruh. Salah satunya dengan dengan mengangkat Marsinah sebagai pahlawan nasional.

“Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Nganjuk Jawa Timur, untuk meresmikan museum perjuangan buruh yang diberi nama museum Marsinah,” ucap Prabowo.

TAGS   Prabowo Subianto  Hari Buruh  Prabowo  Rusun  rumah buruh 
BERITA PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp