JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Prabowo Bakal Bangun Peternakan Ayam, Anggarannya Bikin Melongo

Minggu, 09 November 2025 – 07:36 WIB
Prabowo Bakal Bangun Peternakan Ayam, Anggarannya Bikin Melongo - JPNN.COM
Ilustrasi peternakan ayam. Foto dok PLN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku akan membangun peternakan ayam di seluruh Indonesia untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Amran mengatakan, pembangunan peternakan itu senilai Rp 20 triliun. Adanya peternakan ayam itu sekaligus memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

"Akan dibangun peternakan ayam pedaging, dan petelur (yang) terintegrasi. Itu ada anggaran khusus Rp 20 triliun, kami akan buat di seluruh Indonesia," kata Amran dikutip Sabtu (8/11).

Amran menjelaskan pembangunan peternakan ayam pedaging dan petelur dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia yang masih mengalami kekurangan pasokan daging ayam dan telur.

"Kami akan mensuplai (program MBG), jangan sampai telur dan ayamnya ke depan shortage atau kekurangan. Jadi kita siapkan dari sekarang," ujarnya.

Menurut Amran, investasi besar itu merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Pertanian dan Danantara yang turut mengambil peran dalam pendanaan dan pelaksanaan program tersebut.

"Pendanaan dari Danantara, akan dibangun di seluruh Indonesia yang kekurangan, shortage, untuk daging ayam dan telur," katanya.

Pemerintah memastikan seluruh proses perencanaan dan studi kelayakan (pra-feasibility study/FS) diselesaikan dalam waktu singkat agar proyek ini segera dapat dimulai pada Januari 2026.

TAGS   MBG  Prabowo Subianto  Amran Sulaiman  peternakan ayam  Danantara 
